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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Лавров отрицает возможность ударов по гражданским объектам на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Никаких ударов по гражданской инфраструктуре Украины и по местам размещения украинских военных не наносится, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами, не наносится. И статистика, которая сейчас имеется в наличии, это подтверждает", - сказал он.

"Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооруженных сил, - заверил он. - Речь идет о том, чтобы не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране".

По словам Лаврова, "сейчас режим, который находится в Киеве, находится под двумя механизмами внешнего управления - прежде всего, Запад во главе с США, а во-вторых - неонацисты, которые свою "культуру" продвигают, и она бурно расцветает в современной Украине".

На этой же пресс-конференции он сказал, что цели оккупировать Украину у России нет. Целью военной операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. В результате, по его словам, освободившись от гнета, украинцы смогут сами определять свое будущее.

Ранее в этот же день источник в Минобороны России опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о ракетном ударе по Киеву. По его словам, российские военные этого не делали, а на жилой дом в Киеве упал украинский Су-27, по ошибке сбитый своими же ПВО.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Лавров МИД Киев Минобороны Украина

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