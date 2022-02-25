Бывшего заммэра Оренбурга заподозрили в фиктивном устройстве на работу блогера

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Оренбурге в отношении бывшей заместительницы главы города возбудили уголовное дело об организации злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК).

По версии следствия, она, используя служебное положение, "организовала фиктивное трудоустройство частного лица, осуществляющего блоггерскую деятельность, в муниципальное автономное учреждение". При этом блогер каждый месяц получал зарплату из бюжета этого учреждения.

"В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - говорится в пресс-релизе.