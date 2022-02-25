Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

Бывшего заммэра Оренбурга заподозрили в фиктивном устройстве на работу блогера

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Оренбурге в отношении бывшей заместительницы главы города возбудили уголовное дело об организации злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК).

По версии следствия, она, используя служебное положение, "организовала фиктивное трудоустройство частного лица, осуществляющего блоггерскую деятельность, в муниципальное автономное учреждение". При этом блогер каждый месяц получал зарплату из бюжета этого учреждения.

"В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - говорится в пресс-релизе.

Оренбург СКР

Новости

Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в РФ

Военная операция на Украине

Аэрофлот приостановил рейсы в Чехию и Польшу до 28 марта

Военная операция на Украине

В МИД РФ заявили, что Киев отказался от переговоров и предложил перенести их на субботу

В МИД РФ заявили, что Киев отказался от переговоров и предложил перенести их на субботу
Военная операция на Украине

CNN сообщил о планах США ввести санкции против Путина

Военная операция на Украине

Прекращены переговоры о присоединении России к ОЭСР

Google LLC приступила к исполнению закона о "приземлении" в России

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что Хасис ушел из Сбербанка раньше срока

Что произошло за день: пятница, 25 февраля

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о выведении из строя более 200 украинских военных объектов

ЦБ увеличил выдачу наличных банкам на фоне роста спроса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код