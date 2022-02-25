Кремль обвинил Киев в затягивании подготовки к переговорам в Минске

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Киеву предложили провести в Минске переговоры о статусе нейтральности Украины, однако украинская сторона предложила взамен Польшу, а затем ушла со связи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу он сказал, что Москва получила от представителя Киева сигнал о готовности вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе Украины, чего добивается Россия, и назвал это "движением в сторону позитива". После этого он заявил о готовности росссийской стороны отправить на такие переговоры делегацию в Минск.

"Путин сразу же созвонился с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все для того, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегации, и обеспечить их безопасность - этот элемент сейчас очень важен, - и условия для проведения непосредственно этих переговоров", - сказал Песков журналистам в пятницу.

С российской стороны по поручению президента сразу была сформирована делегация из представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

"Эта информация была доведена до украинцев. После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", - сказал Песков.

"К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. И хотели абсолютно открыто о ней рассказать", - подчеркнул пресс-секретарь президента Путина.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сказала, что Москва готова к таким переговорам, но об уровне представительности делегаций говорить еще рано, и переговоры не будут означать отказа от достижения целей, которые Путин поставил перед участниками военной операции.