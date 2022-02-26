Посольство РФ во Франции выразило протест против задержания российского сухогруза

Задержанный сухогруз не принадлежит "дочке" попавшего под санкции ЕС Промсвязьбанка

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту протеста в связи с задержанием российского сухогруза.

"Такая нота направлена", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве.

По данным российской дипмиссии, 26 февраля в 7:00 в территориальных водах Франции в районе города Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз Baltic leader с экипажем из 19 человек.

"В качестве формальной причины был назван таможенный досмотр. Впоследствии выяснилось, что французские власти интересовала документация судна, которое оказалось собственностью компании "PSB Leasing", которая, по словам местной береговой полиции, находится в финансовом санкционном списке США. В настоящее время судно задержано", - отметили в посольстве.

Решение о дальнейшей судьбе судна будет приниматься в судебном порядке, добавили в дипмиссии.

"Спущенному на берег экипажу разрешено свободное перемещение по городу", - сообщили там.

В свою очередь, в пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что информация о том, что судно принадлежит PSB Leasing, не соответствует действительности.

"Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в проливе Ла-Манш в ночь на 26 февраля, не принадлежит "ПСБ Лизинг". Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ПСБ.

Промсвязьбанк в начале недели попал под ограничительные меры США и ЕС.