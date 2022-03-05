Турецкие рабочие в Татарстане устроили шествие протеста

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Нижнекамске турецкие рабочие 5 марта устроили перед получкой стихийное шествие протеста против пересчета их зарплаты из валюты в рубли по старому курсу. В интернете появилась видеозапись инцидента, на которой видно, как более ста рабочих идут по производственной площадке с громким свистом и криками.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") и его подрядчик - турецкая Gemont уже урегулировали разногласия с протестующими, сообщил "Интерфаксу" представитель НКНХ.

Рабочие ООО "Гемонт" (российская "дочка" Gemont) строят на НКНХ установку этилена ЭП-600, их зарплата в рублях привязана к валютному курсу.

В связи с падением курса рубля зарплата рабочих "Гемонта" была пересчитана в начале текущей недели, но часть рабочих не знала об этом и устроила протест перед получкой. После того, как руководители НКНХ и "Гемонта" объяснили сотрудниками, что их зарплата в рублях уже повышена, те вернулись к работе, отметил представитель компании.

"Gemont выполняет все обязательства перед строительным персоналом в установленные договорными обязательствами сроки. В связи с высокой волатильностью курсов валют специальной рабочей группой - в нее вошли представителей компании-заказчика (НКНХ - ИФ), подрядной организации (ООО "Гемонт" - ИФ) и строительного персонала - принято согласованное решение по формуле расчета по трудовым контрактам, оплата по которым привязана к курсу иностранных валют", - приводит НКНХ комментарий подрядчика.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 25 февраля ФНС России приостановила операции по счетам "Гемонта" в пяти российских банках в связи с неуплатой обязательных платежей.

Представитель "Гемонта" сообщил "Интерфаксу", что предприятие 4 марта погасило задолженность, приведшую к блокировке счетов, и производит выплаты по графику. "Ввиду общей ситуации в мировой экономике, обязательные платежи были уплачены нашей компанией несвоевременно, однако вчера задолженность была погашена в полном объеме и на сегодняшний день все выплаты, включая зарплату, проводятся согласно графику", - сказал он.

Ранее сообщалось, что НКНХ в дополнение к действующему производству этилена мощностью 600 тыс. тонн в год планировал построить новый этиленовый (олефиновый) комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год (две очереди по 600 тыс. тонн в год с производными). За 3-4 месяца до пуска первой установки ЭП-600 планировалось осуществить ввод производства полимеров. Затем компания собиралась приступить к строительству второй очереди и завершить строительство всего этиленового комплекса в 2027 году.

В феврале 2020 года НКНХ и турецкая Gemont заключили контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту строительства установки ЭП-600, работы планировалось завершить в июле 2023 года.

Новая ЭП-600 позволит перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и целевых продуктов: пропилена (273 тыс. тонн), бензола (249 тыс. тонн) и бутадиена (88 тыс. тонн).

НКНХ сохраняет планы по строительству второй очереди этиленового комплекса, но не определился с ее окончательной конфигурацией, говорил заместитель начальника управления по инвестициям компании Сергей Сергеев в декабре 2021 года.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".