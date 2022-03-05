Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Мишустин заявил, что часть сотрудников кабмина сейчас работает круглосуточно

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Некоторые сотрудники правительства перешли на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно обеспечить решение вопросов, волнующих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Последние дни, конечно, график ваш стал более напряженным, нагрузка увеличилась многократно. Некоторые из вас фактически перешли на круглосуточный режим работы. Все для того, чтобы в самые сжатые сроки, оперативно по своим направлениям обеспечить решение вопросов, которые сейчас волнуют всех наших людей, бизнес", - сказал Мишустин в ходе встречи с женской половиной правительства, приуроченной к 8 марта.

Он отметил, что в числе этих вопросов - поддержка рынка труда, предпринимательской занятости, инициативы по развитию промышленности, сельского хозяйства, повышение качества и доступности медицинской помощи, образование и культура.

"Сегодня все люди ждут от нас эффективных и быстрых мер, которые помогут стране пройти этот очень сложный период. Мы вместе должны сделать все необходимое для развития нашей экономики, социальной сферы. Все преодолеем, справимся со всеми вызовами", - сказал премьер.

Михаил Мишустин

Новости

ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников

Минтранс РФ подготовил законопроект, упрощающий госрегистрацию самолетов

Дело журналиста Ивана Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Французский независимый директор ушел из набсовета ВТБ

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

Президент РФ заявил, что в операции на Украине участвуют только профессионалы

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин не увидел предпосылок для введения военного положения в РФ

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код