Мишустин заявил, что часть сотрудников кабмина сейчас работает круглосуточно

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Некоторые сотрудники правительства перешли на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно обеспечить решение вопросов, волнующих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Последние дни, конечно, график ваш стал более напряженным, нагрузка увеличилась многократно. Некоторые из вас фактически перешли на круглосуточный режим работы. Все для того, чтобы в самые сжатые сроки, оперативно по своим направлениям обеспечить решение вопросов, которые сейчас волнуют всех наших людей, бизнес", - сказал Мишустин в ходе встречи с женской половиной правительства, приуроченной к 8 марта.

Он отметил, что в числе этих вопросов - поддержка рынка труда, предпринимательской занятости, инициативы по развитию промышленности, сельского хозяйства, повышение качества и доступности медицинской помощи, образование и культура.

"Сегодня все люди ждут от нас эффективных и быстрых мер, которые помогут стране пройти этот очень сложный период. Мы вместе должны сделать все необходимое для развития нашей экономики, социальной сферы. Все преодолеем, справимся со всеми вызовами", - сказал премьер.