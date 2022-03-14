Обязательная вакцинация против COVID-19 отменена в Татарстане

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление об отмене обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в понедельник.

"Проанализировав охват иммунизацией населения республики против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%", - говорится в постановлении Патяшиной.

В связи с этим признано утратившим силу постановление о проведении обязательной вакцинации против коронавируса отдельным категориям граждан на территории Татарстана от 11 октября 2021 года.