Правозащитник предложил создать в РФ реестр задержанных для их родных и адвокатов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В России необходимо создать единую базу данных задержанных граждан для оперативного информирования адвокатов и родственников об их местонахождении, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Общественного совета при столичном ГУВД Андрей Бабушкин.

"Нужна единая база данных по всем задержанным, по меньшей мере в субъекте Федерации, а в идеале, с учетом того, что человек может быть в Москве, выйти за МКАД и оказаться задержанным в Московской области - должна быть или межсубъектная база данных, или федеральная. Единая система для адвокатов, родственников, друзей, знакомых", - сказал Бабушкин "Интерфаксу" в среду.

Статья 14 закона "О полиции" (3-ФЗ) предусматривает создание МВД реестра задержанных лиц. Однако порядок его ведения, уровень (участок, город, регион или федеральный округ) и доступность для адвокатов и родственников до сих пор не определены, напомнил правозащитник.

"Когда-то, на заре демократии в нашей стране, была создана система, называлась Бюро несчастных случаев. И, особенно когда объединили Москву и область, они пытались тоже создать по Москве и области единую систему регистрации задержанных милицией лиц, чтобы было понятно, стал человек жертвой несчастного случая, пропал или находится в распоряжении правоохранителей", - добавил Бабушкин.

"Пока не будет создана единая база данных, по которой можно позвонить и узнать, где находится задержанный человек, мы с этим будем сталкиваться", - отметил правозащитник.

При этом в России до сих пор нет нормативно-правовой базы, которая позволила бы привлекать сотрудников правоохранительных органов к ответственности за подобные инциденты, хотя СПЧ уже направлял в МВД соответствующие предложения, добавил он.

"Можно провести служебную проверку, но она ни к чему не приведет. Никого не накажут, потому что отсутствует нормативная база. 389 приказ МВД РФ 2012 года об утверждении Наставления по работе с доставленными или задержанными не предусматривает этого алгоритма", - сказал Бабушкин.