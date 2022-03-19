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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Двое рабочих погибли на стройке отеля в Геленджике

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту частичного обрушения здания отеля, при котором погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По ее данным, в субботу около 14 часов на строительной площадке на улице Маячной обрушилась стена третьего этажа строящегося спального корпуса №3. На месте погибли 48-летний и 42-летний разнорабочие, занимавшиеся прокладкой силового кабеля.

Еще один человек - 36-летний бульдозерист - получил травмы и был доставлен в больницу.

Геленджик
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