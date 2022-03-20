Глава Дома Романовых призвала найти компромисс в ситуации на Украине

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На свадьбе Великого Князя Георгия Романова и Княгини Виктории присутствовало несколько десятков потомков европейских династий. Они не занимают руководящих постов в своих странах, но играют активную роль в общественной жизни. С ними, о чем свидетельствует их нахождение на свадебной церемонии, активно контактирует и глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с директором Канцелярии Главы Российского императорского дома Александром Закатовым о том, как относится Великая Княгиня к современным трагическим событиям на Украине.

- Как сейчас здоровье великой княгини Марии Владимировны. Есть ли какие-то постковидные последствия?

- Великая княгиня перенесла коронавирус в сравнительно лёгкой форме. Госпитализации не потребовалось. Она пробыла необходимое время в режиме самоизоляции. В первый период после болезни была повышенная утомляемость. Сейчас состояние её здоровья в норме.

- Наверняка она переживает современные горькие события и питает какие-то надежды? В чем они заключаются?

- В своём обращении по поводу событий на Украине великая княгиня выразила чувства тревоги и глубокой скорби.

Она подчеркивает, что всецело признаёт независимость и суверенитет государств, возникших после распада СССР, но при этом считает, что все народы, причастные к единому цивилизационному пространству бывшей Российской империи, объединены понятием Отечества в духовном и культурном смысле этого слова. И особенно больно видеть конфликты, приводящие к страданиям и гибели людей, отцы и деды которых некогда плечом к плечу вместе защищали общую для них страну.

Великая княгиня при этом отметила, что кровопролитие на Украине началось не сейчас, а продолжается уже по крайней мере 8 лет, с момента государственного переворота 2014 года.

В своем обращении она выражает сожалению, что "всё это время в большинстве стран мира не обращали внимания на мучения жителей Донецкого и Луганского регионов, мирное население которых подвергалось обстрелам украинской армии и неонацистских вооруженных формирований, на дискриминацию на Украине русскоязычного населения, на реабилитацию и возвеличивание нацистских преступников и их идеологии. Если бы эта безумная политика получила своевременный жёсткий отпор всего мира, не сложилась бы и нынешняя ситуация".

Великая княгиня и сегодня "выражает уверенность, что народы России и Украины не могут быть врагами". По её мнению, это "настолько же противоестественно, как истребление друг друга членами одной семьи".

Она молится о скорейшем водворении мира, о том, чтобы было как можно меньше жертв с обеих сторон.

Императорский дом в современных условиях не обладает властными полномочиями и не имеет даже достаточно информации. Поэтому делать какие бы то ни было политические заявления великая княгиня считает для себя невозможным, чтобы невольно не навредить. Безусловно, её убеждением является то, что "должен быть найден компромисс, гарантирующий народам Украины право самостоятельно определять судьбу своей страны и одновременно обеспечивающий несомненную безопасность Российской Федерации".

Она считает, что "у каждой державы есть свои устремления и своё видение наиболее правильного миропорядка. Полного согласия и единомыслия в мире быть не может. Но несправедливо и абсолютно бесперспективно игнорировать законные интересы России, разговаривать с ней на языке диктата и санкций. У России очень высокий запас прочности во всех смыслах - от духовного до экономического, и ни одна из моделей мироустройства не сможет существовать без уважительного отношения к нашей стране".

- Есть ли у Марии Владимировны программа встреч с представителями династий Европы?

- Сейчас великая княгиня считает несвоевременным участие в светских мероприятиях. Поэтому личных встреч стало меньше, чем обычно. Но она общается с родственниками по телефону и в переписке и надеется, что представители исторических династий смогут сыграть благотворную роль в "народной дипломатии", не подливая масла в огонь, а напротив, не позволяя "сжечь все мосты", содействуя объективной оценке ситуации и диалогу.

- Ведёт ли она переписку с соотечественниками?

- Переписка не прекращается. Великой княгине пишут со всего мира. Конечно, в этих письмах присутствует весьма широкий спектр мнений. Иногда возникает ощущение, что мы отброшены во времена Гражданской войны, когда тоже наблюдалась крайняя поляризация позиций, ожесточённость, непримиримость всех и каждого. И как и в те страшные времена императорский дом старается сделать всё от него зависящее, чтобы угасить огонь ненависти, призвать к здравомыслию, к пониманию того, как она считает, что "вражду между Российской Федерацией и Украиной осознанно и целенаправленно сеют те, кто не желает добра обеим нашим странам".

- Что сейчас делают великий князь Георгий Михайлович и княгиня Виктория Романовна?

- Они участвуют в организации помощи беженцам с Украины, используя возможности созданного ими Российского императорского фонда и фонда продовольствия "Русь".