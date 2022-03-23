Обвинение допросило 160 свидетелей по делу депутата Госдумы о крупной взятке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Гособвинение завершило представление доказательств по делу о коррупции в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргариты Бутаковой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"В ходе представления доказательств стороной обвинения, подлежало допросу более 160 свидетелей. Кроме того, в судебных заседаниях было исследовано более ста государственных контрактов и связанных с ними документов", - сказала представитель суда.

По ее словам, на заседании 28 марта представлять доказательства начнет сторона защиты. Как ожидается, в этот день будут допрошены и сами подсудимые.

Белоусов и Бутакова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Если их вина будет доказана, то им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Судебный процесс стартовал в Мосгорсуде в январе 2021 года.

По данным следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами на территории Москвы и Челябинска получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.