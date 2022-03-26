Что произошло за день: суббота, 26 марта

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе, обезвреживание старой мины в Босфоре и "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение. В последнее время ситуация в регионе обострилась: азербайджанских военных обвинили в проникновении в зону ответственности российских миротворцев и обстреле подразделений армии Карабаха. Минобороны РФ призвало Азербайджан отвести свои войска. Власти НКР в субботу попросили президента РФ увеличить численность миротворческого контингента.

- Минобороны РФ опровергло массовый вызов в военкоматы находящихся в запасе мужчин. В последнее время многим россиянам поступали телефонные звонки, в которых записанный на автоответчик голос оповещал их о вызове в военный комиссариат. Такие телефонные звонки - провокация украинских спецслужб, сообщили в военном ведомстве.

- В проливе Босфор была найдена и обезврежена мина. Частное судно обнаружило в субботу у берегов Босфора "объект, похожий на мину". Позже ее обезвредили, в результате исследования установлено, что это мина старого образца. Власти Турции из-за инцидента связались с российской и украинской стороной.

- Украина выразила готовность предоставить Европе свои подземные хранилища газа. Киев предложил свои ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран.

- Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала страницы ряда сообществ новостных изданий. По требованию Генпрокуратуры были заблокированы страницы сообщества TJ, издания The Insider (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), новостного паблика Ateo, а также страница экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

- Белоруссия и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнования. Такие мероприятия помогут спортсменам поддерживать форму и оставаться "конкурентоспособными на мировой арене" после отмены санкций, пояснил глава Минспорта Белоруссии. Это также должно помочь сохранить им "моральную мотивацию", добавил министр спорта РФ Олег Матыцин.

- В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности. Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего уровня из-за порывов ветра до 25 м/с. Коммунальщики Москвы убирают поваленные ветром деревья и городские конструкции.