"ВКонтакте" заблокировала страницы TJ и ряда пабликов по требованию прокуроров

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит VK) в субботу заблокировала в России ряд сообществ новостных изданий по требованию Генпрокуратуры, которая обнаружила в них фейки о действиях России на территории Украины.

Согласно сообщениям изданий в их телеграм-каналах со ссылкой на уведомления соцсети, на основании требования Генпрокуратуры от 25 марта были заблокированы страницы сообщества TJ, чей сайт ранее был заблокирован в РФ и Белоруссии, издания The Insider (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), новостного паблика Ateo, а также страница экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Как сообщили представители "ВКонтакте" в комментарии TJ, в уведомлении Генпрокуратуры от 25 марта сказано, что в сообществе размещена заведомо ложная информация о действиях России на территории Украины.

Также страница TJ по аналогичному поводу заблокирована в соцсети "Одноклассники" (принадлежит VK).

Кроме того, на основании требования Генпрокуратуры от 24 марта на территории России был заблокирован сайт издания "Полигон.Медиа", которое было запущено 28 февраля. Сведения о блокировке содержатся в универсальном сервисе РКН по проверке блокировки страниц и сайтов. Причины блокировки в издании не знают, говорится в его телеграм-канале.

Ранее во "ВКонтакте" были заблокированы, в частности, страницы оппозиционеров, общественных деятелей; также были заблокированы сообщества СМИ, сайты которых ранее были заблокированы в РФ, так как Генпрокуратура посчитала, что они распространяют фейки о действиях российских войск на территории РФ.

Пресс-служба соцсети неоднократно заявляла, что вынуждена выполнять требование Генпрокуратуры, так как в противном случае может быть заблокирована вся соцсеть.