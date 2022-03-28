В Мордовский заповедник привезут еще 20 зубров

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вольная популяция зубров в Мордовском заповеднике в этом году увеличится более чем в два раза.

"Поддержано предложение о передаче в Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича 20 зубров. Животные будут завезены из зубрового питомника Окского государственного природного заповедника и центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника в сентябре-ноябре 2022 года", - сообщается на сайте ФГБУ "Заповедная Мордовия".

В настоящее время стадо зубров на территории заповедника насчитывает 16 животных, при этом, за последние два года появилось три телёнка.

Как сообщалось, две партии европейских зубров были завезены в Мордовию в ноябре 2019 года из Окского заповедника Рязанской области. В декабре 2020 в республику прибыли еще четыре зубрицы из Муромского заказника.

В мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Животное занесено в Красную книгу России и Красную книгу Мордовии. Вид относят к исчезающим и разводят в специальных условиях. Сезон размножения у зубров длится с августа по октябрь. Период вынашивания длится около девяти месяцев, большинство телят рождается в период с мая по июль.