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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Житель Миасса оштрафован за дискредитирующую военных надпись на машине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал 33-летнего жителя Миасса за агитационную надпись на тенте его "Газели", которая, по оценке суда, дискредитировала российские вооруженные силы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД Челябинской области.

Штраф составил 40 тысяч рублей.

В полиции отметили, что подсудимый подогнал "Газель" к зданию мэрии. На него составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 КоАП.

Миасский городской суд признал его виновным и оштрафовал.

Миасс Челябинская область МВД
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