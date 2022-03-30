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Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле-, радиоканалов и стриминговых сервисов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в среду.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Из общего объема текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации пользователей, который операторы связи обязаны хранить в соответствии с пакетом антитеррористических законов, исключен трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры позволят снизить затраты операторов связи на системы хранения трафика.

Кроме того, постановление приостанавливает на год требование ежегодного 15% увеличения цифровых ёмкостей для хранения накопленной информации. Это решение уже принималось во время эпидемических ограничений, уточнили в пресс-службе.

Ранее установленный порядок предусматривал, что с октября 2018 года интернет-провайдеры должны были в течение шести месяцев хранить все сообщения, отправленные и полученные их пользователями с помощью различных сервисов, в том числе трафик просмотра общедоступных теле- и радиоканалов и аудиовизуальных сервисов.

Михаил Мишустин
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