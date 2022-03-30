Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле-, радиоканалов и стриминговых сервисов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в среду.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Из общего объема текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации пользователей, который операторы связи обязаны хранить в соответствии с пакетом антитеррористических законов, исключен трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры позволят снизить затраты операторов связи на системы хранения трафика.
Кроме того, постановление приостанавливает на год требование ежегодного 15% увеличения цифровых ёмкостей для хранения накопленной информации. Это решение уже принималось во время эпидемических ограничений, уточнили в пресс-службе.
Ранее установленный порядок предусматривал, что с октября 2018 года интернет-провайдеры должны были в течение шести месяцев хранить все сообщения, отправленные и полученные их пользователями с помощью различных сервисов, в том числе трафик просмотра общедоступных теле- и радиоканалов и аудиовизуальных сервисов.