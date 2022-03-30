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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Росздравнадзор отменил плановые проверки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам контроля в сфере здравоохранения, сообщила пресс-служба ведомства. Это сделано в соответствии с постановлением правительства.

При этом Росздравнадзор продолжит внеплановые проверки по сигналам от граждан, компаний, СМИ и органов исполнительной власти о фактах угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью.

Чиновники объяснили, что постановление правительства снизит административную нагрузку для подконтрольных Росздравнадзору субъектов, "позволяя тем самым заняться им непосредственной деятельностью по оказанию своевременной медицинской помощи и обеспечению населения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями".

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