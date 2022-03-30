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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове во время ночного пожара

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Кот по кличке Пузик в ночь на среду предупредил хозяина о начавшемся пожаре в квартире пятиэтажки в Саратове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В пятиэтажном доме на Крымской на первом этаже загорелась квартира, хозяин успел выбежать из задымленной комнаты, предупредить соседей об эвакуации",- говорится в сообщении.

Хозяин рассказал пожарным, что спал, в квартире работал телевизор.

"Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку, мяукал. Мужчина проснулся, увидел, что горит телевизор, квартира наполняется дымом. Второпях выбегая, мужчина не успел взять с собой своего спасителя", - отмечается в пресс-релизе.

Пожарные быстро обнаружили кота в задымленной комнате, он лежал в углу, у него были судороги. Домашнего питомца вынесли на свежий воздух, минут 20 откачивали его, давая кислород из баллона. Все это время хозяин квартиры был рядом.

Пожар потушили.

Позже дочь хозяина квартиры отвезла Пузика в ветеринарную клинику, его состоянию ничего не угрожает.

Саратов
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