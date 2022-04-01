Спасшего хозяина от пожара кота Пузика выписали из больницы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Кота Пузика, который спас хозяина от пожара в пятиэтажке в Саратове, но сам надышался дымом, выписали из ветеринарной клиники. Его забрала дочь хозяина Олеся Ланская, она написала об этом во "ВКонтакте".

По ее словам, врачи провели коту все необходимые процедуры, и его здоровью ничто не угрожает.

Он в стрессе, хозяева постараются помочь ему восстановиться как можно скорее.

Читатели этого сообщения стали предлагать переслать деньги на полную реаблитацию Пузика.

В ночь на 30 марта хозяин Пузика заснул перед включенным телевизором. Кот начал его будить, кусая и царапая руку. Мужчина увидел, что телевизор загорелся, выбежал из квартиры, предупредил соседей о пожаре, но впопыхах не взял кота.

Животное обнаружили пожарные в задымленной квартире, он лежал в углу, у него были судороги. Пожарные его вынесли на улицу, откачали, дали кислород из баллона. Позднее Олеся отвезла Пузика в ветклинику.

История Пузика получила большой общественный резонанс.