Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

В Дубне запустили первую в РФ установку для радиобиологических исследований

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Первую в России облучательную рентгеновскую установку для радиобиологических исследований на мелких лабораторных животных ввели в эксплуатацию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Об этом сообщает сайт администрации муниципалитета.

"В лаборатории радиационной биологии ОИЯИ состоялся ввод в эксплуатацию облучательной рентгеновской установки SARRP производства фирмы Xstrahl (Великобритания) для радиобиологических исследований. (...) Всего в мире действует 100 таких установок, эксплуатируемых ведущими исследовательскими и онкологическими центрами по всему миру, главным образом в США и в Китае", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на территории России это единственная подобная система.

Новая установка позволит проводить не только облучение при лечении онкологии, но и подготовку к нему, планирование терапии с разметкой дозы, делать 3D-компьютерную томографию, анализировать ее по срезам.

Ввод в эксплуатацию системы SARRP позволит проводить исследования в области фундаментальной радиобиологии, нейрорадиобиологии и разработки новых методов лучевой терапии на высоком техническом уровне, добавили в пресс-службе местной администрации.

Там пояснили, что аппарат предназначен для радиобиологических исследований на мелких лабораторных животных.

Дубна Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать ФСБ данные

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов под Белгородом

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 30 марта повысили до $87 с $86,4 за т
Военная операция на Украине

Генштаб отметил, что весенний призыв 2022 года не связан с военной операцией на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код