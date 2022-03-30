В Дубне запустили первую в РФ установку для радиобиологических исследований

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Первую в России облучательную рентгеновскую установку для радиобиологических исследований на мелких лабораторных животных ввели в эксплуатацию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Об этом сообщает сайт администрации муниципалитета.

"В лаборатории радиационной биологии ОИЯИ состоялся ввод в эксплуатацию облучательной рентгеновской установки SARRP производства фирмы Xstrahl (Великобритания) для радиобиологических исследований. (...) Всего в мире действует 100 таких установок, эксплуатируемых ведущими исследовательскими и онкологическими центрами по всему миру, главным образом в США и в Китае", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на территории России это единственная подобная система.

Новая установка позволит проводить не только облучение при лечении онкологии, но и подготовку к нему, планирование терапии с разметкой дозы, делать 3D-компьютерную томографию, анализировать ее по срезам.

Ввод в эксплуатацию системы SARRP позволит проводить исследования в области фундаментальной радиобиологии, нейрорадиобиологии и разработки новых методов лучевой терапии на высоком техническом уровне, добавили в пресс-службе местной администрации.

Там пояснили, что аппарат предназначен для радиобиологических исследований на мелких лабораторных животных.