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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Курские власти назвали фейками сообщения о готовящихся авиаударах и метках на домах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Администрация Курской области призывает жителей не верить информации, размещаемой в фейковых аккаунтах соцсетей о якобы готовящихся взрывах и авиаударах в регионе.

"В социальных сетях активизировались фейковые аккаунты. Они распространяют дезинформацию о взрывах и готовящихся авиаударах, а также о действующих диверсионно-разведывательных группах. Дополнительно к этому предлагают за деньги наносить на стены метки, а после пугают, что по домам с этими метками будут наносить удары", - говорится в сообщении комитета информации и печати областной администрации.

Курская область граничит с Сумской областью Украины.

Курская область
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