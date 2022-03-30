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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Житель Челябинской области получил 20 лет колонии за насилие над падчерицами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суд в Челябинской области вынес приговор 62-летнему местному жителю, который в течение восьми лет совершал сексуальные преступления в отношении приемных дочерей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда в интересах девочек на сумму 1,8 млн рублей.

Следствие установило, что с июня 2007 по июнь 2015 года обвиняемый неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении трех приемных дочерей 1999, 2003, 2005 года рождения.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что осужденный с женой брали в семью девочек из детского дома.

"Преступление вскрылось после смерти хозяйки семейства в 2020 году, друзья девочек убедили их обратиться за помощью. Мужчина пытался скрыться, но его задержали и взяли под арест", - отметил собеседник агентства.

Девочки были переданы на воспитание в другие приемные семьи.

Суд признал мужчину виновным по п."а" ч.3, п."б" ч.4 ст.131 (изнасилование) и п."а" ч.3, п."б" ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера).

Челябинская область
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