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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:00

На 17-летнего жителя Иркутска завели дело о реабилитации нацизма

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении 17-летнего жителя Иркутска, сообщило в четверг следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в течение 2021 года подозреваемый неоднократно размещал публикации в соцсети, давая положительные оценки армии нацисткой Германии и ее идеологии в годы Великой Отечественной войны, героизировал солдат СС, давал негативные оценки победе в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

Подозреваемый был установлен во взаимодействии и с сотрудниками центра по противодействию экстремизму областного главка МВД. Он допрошен и находится под подпиской о невыезде.

В ходе обысков в жилище подозреваемого изъяты имеющие значение для расследования предметы и документы.

Иркутск
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