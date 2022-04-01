Житель Камчатки получил 12 лет колонии за разбойные налеты на банки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии после двух разбойных нападений на банковские организации, сообщает прокуратура Камчатского края.

"По п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Первое преступление мужчина совершил весной 2016 года, когда напал на двух сотрудниц офиса Азиатско-Тихоокеанского банка в Петропавловске-Камчатском. Скрыв лицо под маской и солнцезащитными очками и угрожая предметом, похожим на пистолет, он связал девушек кабельными стяжками. Тогда ему удалось похитить из офиса более 7 млн рублей.

Спустя четыре года мужчина вновь совершил разбойное нападение, на этот раз на операционный офис Восточного экспресс банка в краевом центре. Он действовал по прежней схеме: связал трех операционисток кабельными стяжками и угрожал предметом, похожим на пистолет. Быстро получить деньги ему не удалось, и разбойник сбежал, позже его задержали.

На следствии мужчина рассказал, что на разбой его толкнуло тяжелое материальное положение и долги.