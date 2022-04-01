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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

В марте в РФ зафиксировали рекордную 145-часовую DDos-атаку

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Количество и длительность DDos-атак на российские госорганы, компании и СМИ существенно выросли в феврале-марте текущего года, пик таких атак пришелся на 25 февраля, сообщает "Лаборатория Касперского".

"В марте в России продолжило расти количество DDoS-атак. С начала месяца "Лаборатория Касперского" зафиксировала на 54% больше атак, чем в феврале. Пик пришелся на 25 февраля. По сравнению с мартом 2021 года атак стало почти в восемь раз больше", - сообщили в компании.

Помимо количества атак, за последние два месяца существенно выросла их продолжительность.

"В феврале 2022 года атаки в среднем длились почти 7 часов, а самая долгая – более 90 часов. В марте же средняя продолжительность атак составила более суток – 29,5 часов. Кроме того, был установлен рекорд максимальной продолжительности одной атаки за всю историю наблюдений: она длилась 145 часов, то есть чуть более шести дней", - сообщили в "Лаборатории Касперского".

Для сравнения эксперты отмечают, что в феврале и марте 2021 года средняя длительность инцидента не превышала 12 минут, а самая продолжительная атака длилась не более полутора часов.

"Традиционно наиболее подвержены нападениям государственные органы, финансовые организации, образовательные учреждения и СМИ. В марте 2022 года самая большая нагрузка пришлась на финансовые организации, в первую очередь на банки: их доля в общем объёме атак выросла в три раза - до 35%", - сообщили в компании.

Там отметили, что нагрузка на СМИ при этом снизилась: если в феврале на их ресурсы пришлась почти треть всех атак, то сейчас показатели вернулись к привычным 3-4%.

Лаборатория Касперского. РФ
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