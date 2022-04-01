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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Поездки по программе студенческого туризма начнутся в РФ 1 июня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России с 1 июня стартует программа молодежного и студенческого туризма, в рамках которой молодежь сможет путешествовать по регионам и останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В этом году будет расширена программа доступных путешествий внутри страны для студентов. Теперь принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники - победители всероссийского конкурса "Большая перемена". Путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", - цитирует Чернышенко пресс-служба.

Как отметил вице-премьер, в этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ.

В пресс-службе вице-премьера сообщили, что программой предусмотрены как групповая поездка в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие. Студенты могут выбрать один из трех форматов путешествий: научно-популярный туризм, профориентационный или культурно-познавательный.

Информация по направлениям путешествий и местам размещения будет доступна на сайте студтуризм.рф. Там же студенты смогут забронировать места в общежитиях и выбрать подходящее тематическое предложение.

РФ
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