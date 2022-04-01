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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

В Red Wings заявили о планах получить еще три Superjet 100 до конца года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings в 2022 году планирует увеличить свой парк самолетов Superjet 100 с 15 до 18 единиц, сообщил заместитель коммерческого директора авиакомпании Дмитрий Мясников.

"Мы на сегодняшний день обладаем парком из 15 самолетов SSJ. В течение 2022 года, как нас уверяют авиастроители, я думаю, что они свои обязательства выполнят, мы планируем нарастить этот парк до 18 машин", - сказал он на пленарном заседании международной туристской выставке "Лето-2022" в Екатеринбурге в пятницу.

Кроме того, по его словам, компания занимается адаптацией к существующим условиям самолетов Boeing-777, которых в парке авиакомпании три.

"В планах нашей авиакомпании, далее по мере появления новых отечественных самолетов МС-21 и расширения производства SSJ мы планируем наращивать парк именно отечественными самолетами. Об этом есть определенные договоренности с нашими авиастроителями", - сказал он.

В парке Red Wings сейчас, помимо 15 SSJ-100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing-777.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Лизингодателей обязали разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.

Большинство авиакомпаний получили уведомления об отзыве "санкционных" самолетов, однако продолжили их эксплуатацию. За этим последовали массовые аресты авиатехники за рубежом, после чего Росавиация рекомендовала перевозчикам приостановить международные рейсы. Исключение сделано для компаний, у которых отсутствуют риски ареста: их самолеты должны быть зарегистрированы в РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками, при этом они должны принадлежать российским лизингодателям или же самим перевозчикам.

Red Wings
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