Минкультуры запросило у создателей фильма "Ампир V" экспертизу по возрастному рейтингу

Фото: официальный сайт фильма "Ампир V"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ направило запрос создателям картины "Ампир V" об экспертном заключении по возрастному рейтингу фильма, так как заявленная маркировка 16+ не соответствует закону о защите детей, сообщили в ведомстве.

"Заявка на получение прокатного удостоверения фильму "Ампир V" в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО "Кинокомпания "Квадрат" запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - сообщили в ведомстве.

Ранее компания "Вольга" сообщила о том, что выход фильма "Ампир V" режиссера Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина перенесен с 31 марта. Новая дата выпуска фильма будет объявлена дополнительно.