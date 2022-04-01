"Продимекс" начал сев сахарной свеклы в южных регионах РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия ГК "Продимекс" в южных регионах России приступили к севу сахарной свеклы, говорится в пресс-релизе компании.

Так, с 24 марта сев идет в Ставропольском крае, с 30 марта сев сахарной свеклы начался в хозяйствах Краснодарского края.

Кроме того, к настоящему времени на полях агропредприятий в данных регионах в запланированных объемах посеян горох. На всех площадях осуществлена подкормка озимых. Ведутся работы по внесению азотных удобрений под сахарную свеклу.

Предприятия центрально-черноземной зоны ГК "Продимекс" также ведут подкормку озимых культур. Продолжаются работы по ресурсному обеспечению посевной кампании. Начало непосредственно посевных работ запланировано на вторую декаду апреля.

"Все хозяйства группы обеспечены семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений. Для получения хорошего урожая на предприятиях группы компаний "Продимекс" есть все необходимое в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

ГК "Продимекс" – один из крупнейших отечественных агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли в России. "Продимекс" контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га. В состав группы входят 14 сахарных заводов. Суммарный объем производства сахара в год составляет свыше 1 млн тонн. Основной владелец группы компаний "Продимекс" – Игорь Худокормов.