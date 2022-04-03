Песков назвал уникальными отношения между Путиным и Лукашенко

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - У президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сложились уникальные отношения, заявил пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.

"У них действительно отношения уникальные. Они понимают суть происходящего в наших странах и вокруг нас как никто другой", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"Я уверен, что за то, что сейчас происходит на Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. И друг друга они понимают", - продолжил Песков.

"И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают. Но для них всегда главным является продолжение их диалога дружеского. Хотя, поверьте, иногда они говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу. Потому что есть интересы Беларуси, и есть интересы России. И они очень жестко отстаивают интересы своих стран. Это то отношение, которое на самом деле является залогом хорошего будущего нашего двустороннего", - заявил пресс-секретарь президента России.