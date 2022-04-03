Минобороны РФ обвинило Украину в срыве эвакуации населения из Мариуполя

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что власти Украины сорвали эвакуацию гражданского населения из Мариуполя.

"К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной - участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ (вооруженных сил Украины) и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", - сказал в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мизинцев напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично просили президента РФ Владимира Путина открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для эвакуации гражданского населения, в том числе иностранных граждан.

"Российской стороной создавались все необходимые условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Бердянск, далее наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье на подконтрольные киевским властям территории, а также морским транспортом по избранным направлениям", - сообщил Мизинцев.

2 апреля Мизинцев сказал, что власти Украины не выполнили обязательства по организации гуманитарного коридора для эвакуации населения Мариуполя.

Мизинцев также обвинил Международный Комитет Красного Креста в деструктивной работе при эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Ранее Мизинцев заявил, что 31 марта эвакуация жителей Мариуполя была сорвана из-за обстрелов со стороны украинских формирований.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживало почти 500 тыс. человек.

21 марта Мизинцев сказал, что в Мариуполе остаются более 130 тыс. жителей.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями Донецкой народной республики. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.