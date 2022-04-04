У пенсионерки похитили 1,7 млн рублей под предлогом деноминации и обмена

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярске задержаны две подозреваемые в краже у 87-летней женщины 1,72 млн рублей под предлогом обмена в связи с деноминацией, сообщили в краевом управлении МВД.

По версии следствия, пенсионерке сначала позвонили от имени банка и предупредили о якобы проводящейся деноминации и рекомендовали срочно обменять все имеющиеся у нее деньги. Она ответила, что сходит в банк сама, поскольку знает о случаях мошенничества.

Дойти до банка она не успела: к ней в дверь позвонили две женщины с хлебом и конфетами. Они назвались соцработницами и сказали, что банк их направил к пенсионерке, чтобы помочь ей обменять деньги. Вместе с пенсионеркой они пересчитали деньги и собрали их в пакет, пенсионерка сказала, что лично отнесет деньги в банк, а в это время одна из подозреваемых попросила у нее стакан воды, а вторая - подменила пакеты. После их ухода пенсионерка обнаружила, что деньги пропали, и позвонила в полицию.

Подозреваемых задержали. Это оказались не судимые 22- и 23-летняя жительницы Московской и Владимирской областей. У них изъяли 1,72 млн рублей и вернули потерпевшей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В МВД также выяснили, что одна из них проходит по таким же уголовным делам в Вологодской области и Ханты-Мансийском автономном округе.