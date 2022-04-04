Военный суд придумал, как ускорить изучение материалов дела подсудимыми

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вместе с ГУФСИН по Ростовской области первыми в России запустили проект по сокращению процедуры ознакомления подсудимых с материалами уголовных дел с помощью аудиоустройств.

"В СИЗО Ростовской области реализуется пилотный проект. Сотрудник судебных органов передает подсудимому аудиоустройство с записью судебного заседания с его участием. Ознакомиться с материалами дела можно в течение пяти дней", - сообщила пресс-служба суда и уточнила, что раньше такая практика в России не применялась.

Для участия в проекте были выбраны подозреваемые, уголовные дела которых состоят из десятка томов.

"Практика использования электронных аудиоустройств в Ростове-на-Дону и Новочеркасске позволяет значительно ускорить процесс ознакомления с делом, а также сократить затрачиваемое служебное время сотрудников суда. Таким образом сокращается и пребывание подсудимого в СИЗО и ускоряется рассмотрение уголовного дела в суде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее сотрудникам суда приходилось выезжать в следственный изолятор, в том числе и с большим количеством томов уголовных дел, и присутствовать лично при непосредственном ознакомлении.