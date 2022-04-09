Что произошло за день: суббота, 9 апреля

Блокировка YouTube-канала Госдумы, стыковка Crew Dragon с МКС и возвращение в Россию задержанных в Финляндии картин

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Google заблокировал YouTube-канал Госдумы. В компании объяснили блокировку необходимостью соблюдения санкций США против самой Думы и ее депутатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала поторопиться и сохранить свой контент с этого ресурса, так как "YouTube себе приговор подписал". Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил об "информационной войне против нашей страны". Роскомнадзор назвал YouTube "ключевой площадкой в распространении фейков" о ВС РФ. А комиссия Госдумы призвала ограничить способы заработка Google в России.

- Россия обвинила Украину в подготовке провокации против военных РФ. Минобороны РФ заявило, что власти Украины готовят провокацию, чтобы обвинить российские силы в массовых убийствах гражданского населения Ирпеня под Киевом. В ведомстве заверили, что подразделения ВС РФ покинули данный населенный пункт более недели назад.

- В России заблокированы сайты изданий "Холод" и "Дискурс". В "Холоде" пояснили, что перед блокировкой получили от Роскомнадзора предупреждения с требованием удалить тексты об Украине. В "Дискурсе" заявили, что "редакции не поступало никаких предупреждений".

- Защита Евгения Ройзмана обжаловала два штрафа за дискредитацию ВС РФ. В жалобах адвокат бывшего мэра Екатеринбурга указала на то, что "невозможно просто так, без экспертизы, принять решение о наличие или отсутствии дискредитации". Всего в отношении Ройзмана было составлено три протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

- Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю. Российские корабли открыли огонь по украинскому сухогрузу "Апачи", который пытался войти в порт Мариуполя для вывоза главарей националистического батальона "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России). Ранее их пытались эвакуировать из Мариуполя с помощью вертолетов.

- Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС. Пилотируемый космический корабль с экипажем из четырех коммерческих туристов провел стыковку с Международной космической станцией. Это первая в истории космонавтики миссия с полностью коммерческим экипажем. Они проведут на орбите десять дней, из которых восемь - на МКС.

- Задержанные в Финляндии картины российских музеев вернулись на родину. Машины с российскими экспонатами с выставок в Италии и Японии, ранее задержанные на финской границе, направляются в Санкт-Петербург и Москву. А вот картина, принадлежащая российскому бизнесмену Петру Авену, так и не вернулась с парижской выставки "Иконы современного искусства" из-за санкций.