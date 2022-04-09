РКН заблокировал в России сайты изданий "Холод" и "Дискурс"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сайты онлайн-изданий "Холод" и "Дискурс" заблокированы в России Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, следует из данных ведомства.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к сайтам holod.media и discours.io, основанием для блокировок стали требования Генпрокуратуры от 7 и 6 апреля соответственно.

В редакциях изданий подтвердили эту информацию.

"Письмо с предупреждением о возможной блокировке пришло в редакцию три часа назад, но сайт уже заблокирован. Ведомство требует заблокировать доступ к https://holod.media/ на основании закона о дискредитации российской армии", - говорится в сообщении "Холода" в его телеграм-канале.

В издании "Дискурс" назвали блокировку их сайта "вопиющей несправедливостью".

"Редакции не поступало никаких предупреждений, хотя по закону нас обязаны были уведомить, и никому не известны причины беззаконного лишения граждан информации. Мы будем оспаривать антиконституционное решение в суде", - говорится в его телеграм-канале.

Ранее в РФ были заблокированы десятки сайтов российских и иностранных СМИ, на которых Генпрокуратура обнаружила недостоверную информацию о ситуации на территории Украины.