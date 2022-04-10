В школе-интернате на Таймыре произошел пожар

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании школы-интерната в поселке Носок Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"По предварительным данным, пострадал один ребенок, у него отравление угарным газом. Всего эвакуированы 83 ребенка и три человека персонала", - рассказал он.

В МЧС подтвердили факт пожара в школе-интернате на Таймыре.

"Сообщение о пожаре в Носковской школе-интернате поступило в 17:48 (по московскому времени). В здании находились 83 ребенка и трое взрослых. Они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадал один ребенок, надышавшись продуктами горения. Его госпитализировали, но уже забрали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Также в пресс-службе уточнили, что на месте работают 14 человек и 6 единиц техники. Пожар еще тушат, в здании сильное задымление.