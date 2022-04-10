Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

В школе-интернате на Таймыре произошел пожар

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании школы-интерната в поселке Носок Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"По предварительным данным, пострадал один ребенок, у него отравление угарным газом. Всего эвакуированы 83 ребенка и три человека персонала", - рассказал он.

В МЧС подтвердили факт пожара в школе-интернате на Таймыре.

"Сообщение о пожаре в Носковской школе-интернате поступило в 17:48 (по московскому времени). В здании находились 83 ребенка и трое взрослых. Они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадал один ребенок, надышавшись продуктами горения. Его госпитализировали, но уже забрали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Также в пресс-службе уточнили, что на месте работают 14 человек и 6 единиц техники. Пожар еще тушат, в здании сильное задымление.

Носок Таймыр Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей

Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей

Володин призвал ЕС отправить в отставку Борреля

Что произошло за день: суббота, 9 апреля

РКН заблокировал в России сайты изданий "Холод" и "Дискурс"

S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до "выборочного дефолта"

Защита Ройзмана обжаловала штрафы за дискредитацию ВС РФ

РКН потребовал от YouTube "незамедлительно восстановить" доступ к каналу Думы

Володин обвинил США в нарушении прав россиян из-за блокировки YouTube-канала Думы

Володин обвинил США в нарушении прав россиян из-за блокировки YouTube-канала Думы
Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 3,3 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 3,3 тыс. человек

Google заблокировал канал Госдумы на YouTube

Google заблокировал канал Госдумы на YouTube
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код