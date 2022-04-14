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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Задержан астраханец, запиравший дочь в собачьем вольере

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Житель Астраханской области стал фигурантом уголовного дела об истязании своей десятилетней дочери, сообщает следственное управление СКР по региону в четверг.

"В отношении 32-летнего жителя села Мумра возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года подозреваемый бил руками, ремнем и деревянной палкой дочь", - говорится в пресс-релизе.

Также мужчина запирал девочку в собачьем вольере на территории дома и привязывал ее на ночь к кровати, запрещая свободно передвигаться.

"Установлено, что родная дочь переехала жить к отцу после того, как ее мать была признана виновной в убийстве. Мужчина проживает в гражданском браке с женщиной, у которой имеются двое несовершеннолетних детей от первого брака", - уточняется в пресс-релизе.

Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте.

СКР Астраханская область
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