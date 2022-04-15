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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Житель Мордовии после пересылки денег родственнику стал фигурантом дела о терроризме

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Житель Мордовии стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму (ч.1 ст.205.1 УК ) и был арестован за отправку денег родственнику за границу, сообщило региональное управление ФСБ.

По версии следствия, он высылал деньги с мая 2014 года по июнь 2019 года родственнику, который "находился на территории одной из стран Ближнего Востока и принимал участие в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламская партия Туркестана" (ее деятельность запрещена в России)".

Спецслужба установила, что деньги он перечислял по системе быстрых платежей через третьих лиц и всего выслал $8,2 тысячи и около 82 тысяч рублей.

Мордовия Ближний Восток Исламская партия Туркестана ФСБ
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