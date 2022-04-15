Суд в Москве получил протоколы на Google и Wikimedia Foundation о неудалении фейков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд зарегистрировал по два административных протокола в отношении фонда "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc.) и компании Google из-за отказов удалить запрещенный в России контент. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

По информации суда, претензии к обоим ресурсам связаны с отказом удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, призывы к экстремизму в отношении россиян и другой контент.

Протоколы на Wikimedia Foundation Inc. Роскомнадзор составил по ч.2 ст.13.41 (неудаление запрещенного в России контента), организации грозит штраф на сумму до 8 млн рублей.

Протоколы на Google составлены по ч.2 и ч.4 ст.13.41 (Неудаление владельцем интернет-ресурса информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности), по которым компании грозит до 12 млн рублей штрафа.

Суд рассмотрит протоколы 21 апреля, заседанияпройдут в 422 мировом судебном участке Таганского района.

С начала весны РКН несколько раз уведомлял администраторов "Википедии", что нужно удалить недостоверную информацию о действиях России на Украине. В середине апреля ведомство потребовало удалить десять изображений девочек в стили анимэ, которые РКН сочли детской порнографией. За отказ удалить эти изображения РКН напомнил организации о штрафах в размере до 8 млн рублей.

Как сообщили в суде, заседания пройдут в 422 мировом судебном участке по Таганскому району Москвы 21 апреля.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию".