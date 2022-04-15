В Минобороны заявили о планах ВСУ нанести ракетный удар по вокзалу в Лозовой

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что располагает данными о планах армии Украины нанести удар ракетным комплексом "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в городе Лозовая в Харьковской области, чтобы обвинить в этом российскую армию.

"С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая", - сказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Мизинцев отметил, что у Минобороны есть доказательства подготовка украинской армии такого ракетного удара.

"Для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным силам России и формированиям Донецкой народной республики территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка", - сказал Мизинцев.

"Особо подчеркнем - тактические ракеты "Точка-У" применяются только украинскими вооруженными силами", - отметил он.

Мизинцев заявил, что власти Украины готовят провокацию, "аналогичную проведенной в Краматорске для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях".