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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Путин и наследный принц Саудовской Аравии положительно оценили работу в формате ОПЕК+

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе саудовской стороны, "дана положительная оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка".

Кроме того, "проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене", информирует пресс-служба.

Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сказано в сообщении пресс-службы.

Владимир Путин Саудовская Аравия ОПЕК+
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