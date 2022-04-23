Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на Гайском ГОКе под Оренбургом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ после гибели трех человек на Гайском ГОКе в Оренбуржье, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

"По результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО "Гайский горно-обогатительного комбинат" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

На Гайском ГОКе "Интерфаксу" сообщили, что погибшие трое работников подземного рудника были обнаружены в субботу утром "при заезде на горизонт 1205 метра".

"Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", - сказали на предприятии.

При этом данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются, заявили на комбинате.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам", - добавили на предприятии.

Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибших и пообещало оказать им необходимую помощь.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что во время проведения пиротехнических работ на шахте Гайского ГОКа под Оренбургом произошел взрыв. Предприятие занимается добычей концентратов меди и цинка.