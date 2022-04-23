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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:41

Власти РФ направят 8,1 млрд руб. на поддержку инвестпроектов на Дальнем Востоке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России поможет обеспечить продолжение реализации действующих и запуск новых инвестпроектов на Дальнем Востоке в условиях подорожания кредитных ресурсов на фоне внешних санкций.

"На субсидирование процентной ставки по выдаваемым на такие проекты займам будет дополнительно направлено 8,1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

"Увеличившаяся в условиях санкций ставка кредитования сейчас является одним из основных рисков реализации инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке в рамках преференциальных режимов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток", - отмечается в сообщении.

Субсидирование ставки по кредитам позволит избежать остановки уже начатых и обеспечить запуск новых инвестпроектов. Источником средств станет резервный фонд правительства. Принятые решения - часть комплекса мер правительства по обеспечению устойчивости экономики в условиях внешних ограничений, сообщается на сайте.

Правительство РФ Дальний Восток
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