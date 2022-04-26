Сенаторы поддержали закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о приостановке ряда визовых преференций для граждан большинства стран Европы.

Документ вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов - граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов из перечисленных государств.

Инициатором выступило правительство РФ.

Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку: "В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия". В седьмой статье отмечается, что решение о возобновлении действия положений принимается президентом России.

Закон должен вступить в силу с момента официального опубликования.