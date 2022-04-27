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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Калининградский фермер нашел в поле старинный золотой браслет

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Украшение, обладающее большой исторической ценностью, обнаружено в Калининградской области, сообщил руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

"Браслет весом более 150 граммов на 86% изготовлен из золота, есть незначительные примеси серебра и меди", - написал он на своей странице в соцсети Вконтакте.

Маслов пояснил, что уникальную находку нашел местный фермер во время сельхозработ и передал ее в областную Службу охраны объектов культурного наследия.

"Подобные украшения (...) были распространены в I-V веках на обширной территории от современных Пакистана до Франции, в том числе в пределах России - на сарматских памятниках I-II веков. За всю историю археологических наблюдений, в юго-восточной части Прибалтики, подобных находок из золота обнаружено не было", - отметил он.

Маслов выразил уверенность, что браслет украсит музейную коллекцию, а фермер получит достойное вознаграждение.

Евгений Маслов
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