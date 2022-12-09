В администрации Кронштадта прошли обыски

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге прошли обыски в администрации Кронштадтского района и дома у сотрудников этой администрации по уголовному делу о коррупционной схеме, которую выявила экономическая полиция. Об этом "Интерфаксу" сообщили в региональном главке МВД.

По версии следствия, начальник отдела закупок районной администрации, зная, что компания, с которой заключен госконтракт по реставрации, не укладывается в сроки, получила от представителя компании взятку для дальнейшей передачи другим чиновникам. На нее завели дело о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).

Начальника отдела закупок и учредителя компании доставили в Следственный комитет для проведения процессуальных действий и привлечения в качестве подозреваемых, добавили в главке МВД.