Дальний Восток получит 1,7 млрд руб. на социальную инфраструктуру

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры в трех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства в объеме более 1,7 млрд рублей в ближайшие два года дополнительно получат из федерального бюджета Магаданская и Еврейская автономная области, а также Приморский край, отмечается в сообщении.

"В Приморском крае, который получит более 1 млрд рублей, все работы пройдут в Находке. Здесь планируется провести капитальный ремонт девяти общеобразовательных организаций и девяти дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что будет отремонтировано здание филиала Приморского краевого колледжа искусств и обновлено оборудование в 12 библиотеках.

В Магадане планируется построить школу на 1000 мест, образовательный центр на 657 мест, образовательный комплекс на 200 мест для одарённых детей и молодёжи, лыжный стадион, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и многопрофильный центр реабилитации на 50 мест. На реализацию этих проектов Магаданской области будет направлено более 570 млн рублей.

Объем дополнительного финансирования для Еврейской автономной области составит почти 150 млн рублей. Деньги пойдут на модернизацию технической базы областной больницы и приобретение модульных гаражей для службы скорой помощи.