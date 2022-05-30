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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Правительство выделит свыше 1 млрд рублей на модернизацию медучреждений

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU -Правительство направит 23 регионам более 1 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Финансирование программы увеличено по поручению президента.

На выделенные деньги будут закуплены более 2000 приборов - рентгеновских аппаратов, УЗИ, электрокардиографов и другой техники; а также 58 автомобилей. Кроме того, на них будут построены больше двух десятков новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий и детская поликлиника в Иркутской области.

Часть денег будет потрачена на капитальный ремонт двух поликлиник - в Рязанской и Тамбовской областях.

Правительтво Рязанская область Иркутская облать Тамбовская область
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