Правительство выделит свыше 1 млрд рублей на модернизацию медучреждений

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU -Правительство направит 23 регионам более 1 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Финансирование программы увеличено по поручению президента.

На выделенные деньги будут закуплены более 2000 приборов - рентгеновских аппаратов, УЗИ, электрокардиографов и другой техники; а также 58 автомобилей. Кроме того, на них будут построены больше двух десятков новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий и детская поликлиника в Иркутской области.

Часть денег будет потрачена на капитальный ремонт двух поликлиник - в Рязанской и Тамбовской областях.