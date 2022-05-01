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Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС

Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке ряда визовых преференций для граждан большинства стран Европы. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.

Закон вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов - граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов из перечисленных государств.

Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку: "В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия". В законе отмечается, что решение о возобновлении действия положений принимается президентом России.

Владимир Путин
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