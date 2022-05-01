МИД объяснил потребность РФ в гиперзвуковом оружии гарантией преодоления ПРО США

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Гиперзвуковые вооружения нужны России, чтобы другие страны не рассматривали возможность нанесения удара первыми, надеясь, что ответный будет подавлен средствами противоракетной обороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР. Нам были нужны вооружения, которые гарантированно могут преодолевать противоракетную оборону", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

"Иначе у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО", - считает он.

Министр отметил, что Россия не скрывает наличие гиперзвуковых вооружений и "даже была готова вести с США разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности, который придет на смену нынешнему Договору о стратегических наступательных вооружениях, включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения".

"Сейчас американцы прекратили все эти переговоры. Будем полагаться на себя", - добавил Лавров.